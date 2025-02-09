العالم اليوم - انتشال جثث 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في ألاسكا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 06:24 صباحاً - نجحت السلطات في ولاية ألاسكا الأميركية في انتشال جثث 10 أشخاص كانوا قد لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة كانت تقلهم.

وأعلنت سلطات ولاية ألاسكا، السبت، انتشال جثث جميع الأشخاص العشرة الذين لاقوا حتفهم عندما تحطمت طائرتهم الصغيرة على الجليد في بحر بيرينج.

وذكرت إدارة الإطفاء التطوعية في مدينة "نوم" بالولاية أنه تم انتشال الجثث عبر صفحتها على فيسبوك ظهر السبت.

وكانت فرق الإنقاذ تسابق الزمن لانتشال الجثث قبل وصول عاصفة شتوية متوقعة إلى المنطقة.

وكانت الطائرة ذات المحرك التوربيني الأحادي تابعة لشركة بيرينج إير، وكانت في طريقها من أونالاكلِيت إلى مجتمع نوم عندما اختفت ظهر الخميس. وتم العثور عليها في اليوم التالي بعد بحث مكثف، حيث لقي جميع الركاب التسعة والطيار حتفهم.