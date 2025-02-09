العالم اليوم - بيان مغربي عراقي يعتبر تهجير الفلسطينيين "سابقة خطيرة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 02:22 صباحاً - أعلن المغرب والعراق، السبت، رفضهما خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الخاصة بنقل الفلسطينيين إلى خارج غزة، وذلك خلال محادثات بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره العراقي فؤاد حسين في الرباط.

وأصدر الطرفان بيانا وصفا فيه خطة نقل الفلسطينيين بأنها "سابقة خطيرة مخالفة لمبادئ القانون الدولي والإنساني".

واعتبر البيان أن مثل هذه الخطط قد تؤدي إلى تقويض أمن المنطقة.

وكانت دول عربية عدة قد شددت على موقفها الرافض لخطة ترامب التي طرحها في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين.

جاء ذلك في وقت توالت فيه ردود الفعل الدولية الرافضة بشأن مقترح التهجير الذي طرحه الرئيس ترامب، والذي يقضي بتسلم الولايات المتحدة إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وفي حين وصف نتنياهو خطة ترامب بأنها "خطة اليوم التالي للحرب"، أثارت التصريحات جدلا واسعا ومخاوف من إعادة تشكيل خريطة المنطقة.

جاءت تصريحات ترامب المثيرة للجدل في سياق إصراره على أنه "بحلول انتهاء الحرب، سيكون الفلسطينيون قد أُعيد توطينهم في مجتمعات أكثر أمانًا"، مما فتح الباب أمام التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطة تمهيدا لسيناريو جديد في المنطقة، قد يتضمن تهجيرا قسريا لسكان القطاع.

وفقًا لترامب، فإن "إسرائيل ستسلم غزة إلى الولايات المتحدة، التي ستبدأ مشروع إعادة إعمار عالمي، دون الحاجة إلى وجود جنود أميركيين على الأرض".