مقرر أممي: إعادة إعمار غزة ممكنة دون تهجير الفلسطينيين

مقرر أممي: إعادة إعمار غزة ممكنة دون تهجير الفلسطينيينأكد المقرر الأممي المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاغوبال، أن إعادة إعمار قطاع غزة ممكنة دون الحاجة إلى تهجير سكانه، مشددا على ضرورة التمسك بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.

وأوضح راجاغوبال في تصريح صحفي اليوم، أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تدمير نحو 70% من مباني قطاع غزة، مشيرا إلى إمكانية إعادة بناء هذه المنشآت خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات.

وأشار راجاغوبال إلى أن التكلفة التقديرية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي تقدر بـ 60 مليار دولار.

وتسبب العدوان الإسرائيلي الذي شنه الكيان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 على غزة في خسارة بشرية كبيرة إلى جانب الأضرار المادية الهائلة في مختلف القطاعات الاقتصادية في القطاع، قبل أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد جدد دعوته للالتزام بالقانون الدولي، ورفض أي شكل من أشكال التهجير القسري، والتأكيد على ضرورة إحراز تقدم ملموس نحو حل الدولتين، الذي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها، وتعيش بسلام وأمن.