الرئيس الإيراني يدعو لتشكيل تحالف دولي لإعادة إعمار غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على ضرورة تشكيل تحالف دولي، بمشاركة الدول الإسلامية، لمساعدة أهالي قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع.

وقال بزشكيان خلال لقاء مع أعضاء المجلس القيادي لحركة "حماس" عصر اليوم السبت إن "الإنجازات العظيمة التي حققتموها لمنع تحقيق أهداف العدو الصهيوني، على الرغم من العدد الكبير من الشهداء الذين ضحيتم بهم من أجل تحرير أرضكم، جديرة بالثناء، ونحن نهنئ جميع المقاتلين وجميع سكان غزة على هذا النصر".

وشدد على ضرورة تشكيل تحالف دولي، وخاصة بمشاركة الدول الإسلامية، لمساعدة شعب غزة وإعادة بناء المنطقة، مضيفا: "بالمساعدة المتبادلة، ستتمكن الدول الإسلامية بالتأكيد من إعادة بناء غزة وإعادة الحياة للشعب المسلم في هذه المنطقة".

وأكد بزشكيان على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لجبهة المقاومة وشعب غزة المظلوم، وقال: "نحن على يقين من النصر النهائي للمقاومة لأن الله تعالى تعهد ووعد بذلك في القرآن الكريم". على حد تعبيره.