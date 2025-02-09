نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دوّر عحالك".. عبارة على قاذف "الياسين 105" تثير تفاعلا كبيرا خلال تسليم الأسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاعل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عبارة خطها أحد مقاتلي "كتائب القسام" على قاذف "الياسين 105" خلال مراسم تسليم ثلاثة أسرى إسرائيليين في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

وكتب المقاتل القسامي على القاذف عبارة "دوّر عحالك"، وهي ذاتها التي صدح بها أحد المقاومين عقب تفجيره دبابة إسرائيلية بواسطة "ياسين 105" في شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة قبل شهور.

وتفاعل النشطاء على نطاق واسع مع العبارة التي تعني عدم الاكتراث، والاستخفاف بقوات الجيش الإسرائيلي.

وحملت مراسم تسليم الأسرى السبت دلائل عديدة، ورسائل بعثت بها "القسام" إلى الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأطلقت "القسام" سراح الأسرى، إلياهو داتسون يوسف شرابي وأور أبراهم ليشها ليفي وأوهاد بن عامي، وسلمتهم إلى طواقم منظمة الصليب الأحمر الدولي.