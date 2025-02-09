نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة طفل سوري في ريف القنيطرة برصاص الجيش الإسرائيلي وغارات في ريف دمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب طفل سوري من بلدة رويحينة في ريف القنيطرة السوري جراء استهداف الجيش الإسرائيلي له أثناء رعيه للأغنام.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية أنه تم نقل الطفل إلى مشفى الجولان لتلقي العلاج.

ولاحقا شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات استهدفت مستودعات أسلحة في تل المانع بمنطقة الكسوة بريف دمشق، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة، دون ورود تقارير مؤكدة عن خسائر بشرية حتى الآن.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي فإن الطيران الإسرائيلي استهدف مستودع أسلحة تابعا لحركة "حماس" في منطقة دير علي في جنوب سوريا.

كما شهدت محافظتا درعا والقنيطرة تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي، وسط تخوفات من تصعيد جديد.