نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 76 نائبا في مجلس النواب الليبي يدينون مخططات تهجير سكان غزة ويصفونها بـ "جريمة حرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان 76 نائبا في مجلس النواب الليبي في بيان رسمي التصريحات والمخططات الرامية إلى تهجير سكان غزة إلى دول الجوار، معبرين عن قلقهم البالغ إزاء هذه المحاولات التي تعتبر "جريمة حرب".

وأعرب النواب عن قلقهم البالغ إزاء هذه المحاولات التي وصفوها بـ "انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وجريمة حرب تتنافى مع مبادئ القانون الدولي".

وأكد النواب في بيانهم أن "موقفهم يعبر عن موقف الشعب الليبي الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية"، مشددين على "رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض التهجير القسري على سكان قطاع غزة".

كما أكدوا رفضهم لأي مخططات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للقطاع أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.

وشدد البيان على أن "الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية".

ودعا أعضاء مجلس النواب المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات.

وفي ختام بيانهم، جدد النواب تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المرحلة العصيبة، مؤكدين أن موقف ليبيا سيظل ثابتا وداعما لنضال الشعب الفلسطيني المشروع في سبيل نيل حقوقه الوطنية المشروعة.