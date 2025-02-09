نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد إماراتي رسمي على تصريحات نتنياهو عن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراضي السعودية، وأكدت أن سيادة المملكة "خط أحمر".

وأعرب وزير دولة الإمارات خليفة شاهين المرر عن "تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وسيادتها"، وأكد على أن "سيادة السعودية "خط أحمر"، وأن دولة الإمارات لا تسمح لأي دولة بتجاوز ذلك أو التعدي عليه".

وشدد المرر "على رفض دولة الإمارات القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره"، داعيا إلى "ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش، وحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليتهما ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي".

وأكد مرة جديدة على "موقف دولة الإمارات التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى حل الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وشدد على أنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين".

وكان نتنياهو، قد صرح في لقاء مع قناة إسرائيلية من واشنطن أول أمس، أن السعودية بإمكانها إقامة الدولة الفلسطينية على أراضيها فهم لديهم "الكثير من الأراضي"، في تعليق منه على تمسك المملكة بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.