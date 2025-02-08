حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 48181

حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 48181ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، إلى 48 ألفا و181 شهيدا، بالإضافة إلى 111 ألفا و638 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن 26 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 22 شهيدا انتشلت جثامينهم، و4 شهداء متأثرين بجروحهم، كما وصلت 5 إصابات إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والكيان الإسرائيلي حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، وبموجبه تنتهي الحرب الدموية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.