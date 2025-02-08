"القسام" تبث مشاهد من تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين

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أحمد جودة - القاهرة - بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم السبت، مشاهد من عملية تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين في إطار صفقة "طوفان الأقصى لتبادل الأسرى" الموقعة مع إسرائيل.

تمت صباح اليوم الـ21 من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عملية تبادل الأسرى، حيث أفرجت فصائل المقاومة عن 3 أسرى إسرائيليين، مقابل تحرير 183 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وذلك في إطار "الدفعة الخامسة" من تفاهمات صفقة التبادل.

وفقا لمكتب إعلام الأسرى، أفرجت إسرائيل عن 18 أسيرا من "المؤبدات"، و54 أسيرا من ذوي الأحكام العالية، و111 أسيرا من أسرى القطاع من "غير المتورطين"، حسب التوصيف الإسرائيلي، بأحداث السابع من أكتوبر 2023.

سياسيا، من المنتظر أن يتوجه اليوم السبت وفد إسرائيلي إلى قطر "من دون كبار المسؤولين في فريق التفاوض، لبحث جوانب إجرائية على صلة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أن تبدأ المفاوضات الفعلية عند عودة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل"، حسب ما تشير إليه تقارير إسرائيلية.

وكان من المقرر أن تبدأ مفاوضات آلية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الإثنين الماضي، أي في اليوم الـ16 من سريان اتفاق وقف إطلاق النار.