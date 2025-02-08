نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يرأس "مركز كينيدي الثقافي" بعد إقالة أعضائه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقيل أعضاء مجلس الأمناء في مركز جون إف كينيدي الثقافي، ويعين نفسه رئيسا للمجلس.

كما أشار ترامب إلى أنه سيحدد برامج المركز الذي يعد من المؤسسات الثقافية الرائدة في البلاد، وأعلن على وجه الخصوص أنه سوف ينهي الفعاليات الخاصة بالمؤديين، الذين يرتدون ملابس الجنس الآخر.

وكتب ترامب على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي: "بناء على توجيهاتي، سنجعل مركز كينيدي في واشنطن العاصمة، عظيما مرة أخرى. قررت إنهاء عمل العديد من الأفراد على الفور من مجلس الأمناء، ومن بينهم الرئيس، الذين لا يشاركوننا في رؤيتنا لعصر ذهبي في الفنون والثقافة".

وأضاف: "سنعلن قريبًا عن مجلس أمناء جديد، يترأسه رئيس رائع، دونالد ترامب"!