عاجل- لحظة لم تكن في الحسبان.. القــسام تبث فيديو للأسرى الإسرائيليين يهتفون "الله أكبر" بعد إبلاغهم بالتحرر (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- لحظة لم تكن في الحسبان.. القــسام تبث فيديو للأسرى الإسرائيليين يهتفون "الله أكبر" بعد إبلاغهم بالتحرر، بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد توثق لحظات تجهيز الأسرى الإسرائيليين الثلاثة الذين جرى الإفراج عنهم اليوم السبت، وتسليمهم للصليب الأحمر الدولي في قطاع غزة.

ووثق الفيديو لحظة استلام وحدة الظل المسؤولة عن تأمين الأسرى، قرار الإفراج عنهم من داخل أحد الأنفاق، مرورا بتجهيزهم وتسليمهم للصليب الأحمر.

ووجه الأسرى الثلاثة رسائل شكروا فيها كتائب القسام، قالوا فيها: "الله أكبر شكرا القسام"، "شكرا لكتائب القسام".

وطالب أسرى الاحتلال، حكومتهم، بالاستمرار في تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من الصفقة "وحاولوا إخراج الجميع، فهناك الكثير من الأسرى لدى القسام، نريدهم أن يعودوا لبيوتهم".

وأشار أحد الأسرى إلى أنه كان يأمل أن "يعود شقيقي معي ولكن للأسف الضغط العسكري وحكومة الاحتلال هي من قتلته". وقال: لحكومة الاحتلال هناك طريقة واحدة لإخراج الأسرى وهي المفاوضات.

وأظهر الفيديو، لحظات نقل الأسرى الإسرائيليين التي شملت تواجدا مهيبا لعناصر كتائب القسام قبيل تسليمهم للصليب الأحمر.

وخلال التسليم، قال مقاوم من كتائب القسام: لا يلوي لنا أحد ذراع، معلنا عن مراسم تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين.