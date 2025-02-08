العالم اليوم - أول تصريح لماسك حول شراء تيك توك.. "لست مهتما"

انتم الان تتابعون خبر أول تصريح لماسك حول شراء تيك توك.. "لست مهتما" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 فبراير 2025 09:24 مساءً - قال الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، إنه غير مهتم بشراء تطبيق "تيك توك"، الذي حاولت الولايات المتحدة حظره بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأدلى ماسك بهذه التصريحات، وهي الأولى له بشأن موضوع شراء تيك توك، في مؤتمر في ألمانيا استضافه ماتياس دويبفنر، الملياردير والرئيس التنفيذي لمجموعة أكسل شبرنغر الإعلامية الألمانية، الشهر الماضي، وفقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، السبت .

وقال ماسك: "لم أقدم عرضا لشراء تيك توك"، وأضاف أنه لا توجد لديه أي خطط بشأن ما سيفعله إذا امتلك التطبيق.

وأوضح ماسك أنه لا يستخدم تيك توك شخصيا.

وأضاف ماسك: "أنا لست متحمسا لشراء تيك توك"، مشيرا إلى أنه عادة ما يبني الشركات من الصفر.

وبالنسبة للعديد من مستخدمي "تيك توك" البالغ عددهم 170 مليونا في أميركا، كانت خطوة الرئيس دونالد ترامب لتأخير الحظر القانوني على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة سببا للاحتفال.

لكن في الصين حيث يوجد مقر الشركة الأم كان استقبال التأجيل أقل إيجابية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن ترامب اقترح أنه قد يطلب من الشركة التخلي عن حصة 50 بالمئة لتجنب الإغلاق.