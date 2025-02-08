حكومة جديدة في لبنان من 24 وزيراً

حكومة جديدة في لبنان من 24 وزيراًوقع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، مرسوما بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام، والمكونة من 24 وزيرا.

وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان اليوم، أن الرئيس عون وقع أيضا، مرسوما بقبول استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي.

وكان الرئيس اللبناني قد كلف في 13 يناير الماضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن نال سلام ثقة مجلس النواب اللبناني.

وأجرى سلام استشارات مع الكتل النيابية والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم حول شكل الحكومة وأسماء الوزراء وتوزيع الحقائب وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالتشكيل.