نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول في "حماس": اتفاق وقف إطلاق النار في خطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر مسؤول كبير في حركة "حماس"، اليوم السبت، من عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، ما يهدد بتعطيل صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، باسم نعيم، إن "اتفاق وقف إطلاق النار في خطر وقد ينهار بسبب إسرائيل".

وأضاف: "ما نراه من مماطلة وعدم التزام في تنفيذ المرحلة الأولى.. بالتأكيد يعرض هذا الاتفاق للخطر وبالتالي قد يتوقف وقد ينهار".

وأشار إلى أن "حركة حماس لا ترغب في العودة للحرب مع إسرائيل"، موضحا أن "العودة للحرب قطعا ليست أمنيتنا ولا قرارنا".

وأكد أن "حركة حماس، اليوم السبت، ما زالت مستعدة للمشاركة في المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل".

كما أوضح باسم نعيم: "نحن لا زلنا مستعدين للذهاب (إلى المفاوضات)، لكن الاحتلال يماطل في البدء في هذه المفاوضات".

ودعا باسم نعيم "كل الدول العربية المطبعة حاليا والتي تفكر في التطبيع إلى التراجع عن ذلك".

وجرت اليوم السبت عملية التبادل الخامسة للمحتجزين والأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وتم بموجبها الإفراج عن 3 محتجزين إسرائيليين مقابل 183 أسيرا فلسطينيا.

وجرت عملية تسليم المحتجزين الثلاثة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وشملت كلا من المحتجزين إيلي شرابي (52 عاما) وأور ليفي (34 عاما) وأوهاد بن عامي (56 عاما).

وتم الإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا، منهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و54 يقضون أحكاما لمدد طويلة، و111 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.