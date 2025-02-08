نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يهنىء نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنئ الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نواف سلام علي تشكيل الحكومة الأولي في عهد الرئيس جوزاف عون.

وقال أبو الغيط:" كل التمنيات الطيبة للحكومة الجديدة بالتوفيق في تحقيق ما يحتاج إليه لبنان والشعب اللبناني."

لبنان تعلن التشكيل الجديد للحكومة

أعلن الرئيس المكلّف في لبنان نواف سلام التشكيلة الحكوميّة المُنتظرة من قصر بعبدا، وجاءت على الشكل الآتي:

نائب رئيس الحكومة: طارق متري

وزير الدفاع: ميشال منسى

وزير الخارجية والمغتربين: يوسف رجّي

وزير الاتصالات: شارل الحاج

وزير الطاقة والمياه: جوزيف صدي

وزير الداخلية: أحمد الحجار

وزير العدل: عادل نصار

وزير المالية: ياسين جابر

وزير الصحة العامة: ركان ناصر الدين

وزير الثقافة: غسان سلامة

وزير الصناعة: جو عيسى الخوري

وزير الاقتصاد والتجارة: عامر البساط

وزير الزراعة: نزار هاني

وزير الإعلام: بول مرقص

وزير الشؤون الاجتماعية: حنين السيد

وزير الأشغال العامة والنقل: فايز رسامني

وزير المهجرين: كمال شحادة (وزير دولة لشؤون التكنولوجيا)

وزير العمل: محمد حيدر

وزير الشباب والرياضة: نورا بيرقداريان

وزير السياحة: لورا الخازن لحود

وزير التنمية الإدارية: فادي مكي

وزير التربية والتعليم العالي: ريما كرامي

وزير البيئة: تمارا الزين