نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 48 ألفًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، السبت، ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية والمعارك في قطاع غزة إلى 48181 قتيلًا على الأقل.

ويشهد قطاع غزة هدوءا هشا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

لكن عدد القتلى المؤكد الذي تنشره وزارة الصحة في غزة يرتفع يوميًا، مع العثور على جثث تحت الأنقاض، أو تحديد هوية ضحايا، أو وفاة أشخاص متأثرين بجروح أصيبوا بها في وقت سابق من الحرب.

وقالت الوزارة إنه تم تأكيد مقتل 26 شخصًا خلال الـ48 ساعة الماضية، وتم تأكيد مقتل أكثر من 570 آخرين سابقًا.

وأضافت أن إجمالي 111 ألفًا و638 شخصًا أصيبوا خلال الحرب، التي بدأت في أكتوبر 2023.

وتشير دراسة نشرت مطلع يناير في المجلة الطبية البريطانية "لانسيت" إلى أن عدد القتلى في غزة، بسبب الأعمال العدائية خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب، كان أعلى بنحو 40% من الأرقام التي سجلتها وزارة الصحة في القطاع.