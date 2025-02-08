وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان البريطاني للمطالبة بوقف الاعتداءات على النساء في السودان

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أحمد جودة - القاهرة - نظم الاتحاد السوداني للنساء في المملكة المتحدة وإيرلندا وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان البريطاني في العاصمة لندن للمطالبة بوقف الاعتداءات وعمليات الإبادة التي تفتك بنساء السودان.

وطالب الاتحاد السوداني للنساء بوقف "العنف والاغتصاب في حق النساء بالسودان الذي يشهد نزاعا وحربا منذ منتصف أبريل 2023".

ورفع المحتجون لافتات تندد بما يحصل من عنف في حق النساء بالسودان.

ودعا المحتجون "المجتمع الدولي للتدخل وحماية النساء والأطفال من عمليات العنف والتقتيل التي تمارسها ميليشيات عسكرية منذ أشهر".

يذكر أن سوقا في مدينة أم درمان تعرضت للقصف، يوم السبت 1 فبراير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح.

هذا ودعت وزارة الخارجية الروسية أطراف النزاع في السودان إلى الالتزام بالقانون الدولي على خلفية قصف السوق الشعبية.

وأدى النزاع في السودان إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، فيما لا تزال الدعوات الأممية والدولية مستمرة لإنهاء الحرب، بغية تجنيب السودان كارثة إنسانية.