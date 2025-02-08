نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجلاء 200 شخص عقب وقوع انهيار أرضي مميت بمقاطعة سيتشوان الصينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى انهيار أرضي وقع بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين اليوم السبت إلى طمر 10 منازل وفقدان أكثر من 30 شخصا، فيما تم إجلاء نحو 200 آخرين إلى ملاذات آمنة.

وذكرت السلطات المحلية أن الانهيار الأرضي وقع الساعة 11:50 صباحا في قرية جينبينغ في محافظة جونليان بمدينة ييبين.

وأطلقت الاستجابة الطارئة للكوارث الجيولوجية من المستوى الأول، المستوى الأعلى، في المقاطعة الساعة 3:30 عصر اليوم.

وهرعت قوات الطوارئ للإنقاذ ومكافحة الحرائق والأمن العام والنقل والفرق الطبية والاتصالات والكهرباء وغيرها إلى الموقع لإجراء جهود الإنقاذ وتقديم المساعدة بها.

وتم إنقاذ شخصين بعد ظهر اليوم، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 30 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

هذا وأمر الرئيس الصيني شي جين بينغ ببذل جهود البحث والإنقاذ لتقليل الخسائر.