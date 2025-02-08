نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودع أسلحة لـ "حماس" في جنوب سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي استهداف مستودع أسلحة تابع لحركة "حماس" في منطقة دير علي في جنوب سوريا.

وقال أدرعي في بيان: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بتوجيه من هيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية على مستودع أسلحة تابع لحماس في منطقة دير علي في جنوب سوريا. وكانت الأسلحة المخزنة داخل المستودع مخصصة لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع".

وأضاف: "تعمل المنظمات الإرهابية الفلسطينية وفي مقدمتها "حماس" مستغلة الأراضي السورية بهدف ترسيخ أنشطة إرهابية بتوجيه إيراني".

وأكد أن "جيش الدفاع سيواصل العمل لضرب حماس الإرهابية في كل مكان تحاول التموضع فيه وسيتحرك ضد كل محاولة تموضع وتسلح المنظمات الإرهابية لمنع أي تهديد على أمن دولة إسرائيل".