تواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف النار بغزة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لملف وقف إطلاق النار الذي يدخل يومه الثامن عشر. وشن طيران الاحتلال خلال ٢٤ ساعة سلسلة غارات بينها غارة استهدفت شارع الرشيد دون إصابات. كما اصيب فلسطيني في استهداف مسيّرة إسرائيلية وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزَّة. وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٢٢ شهيدًا (منهم ٢٠ انتشال، شهيدان متأثران بإصابتهما) و٦ إصابات، خلال ٢٤ ساعة. من جهته اعلن الدفاع المدني بغزة ان طواقمه في محافظة غزة تنتشل جثامين ١٩ شهيدًا من مقبرة عشوائية بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافهم خلال اقتحام مستشفى الشفاء في شارع الثورة غرب مدينة غزَّة.

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