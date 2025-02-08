سيطرة أميركية على القطاع وتهجير أهله بدعوى «ريفيرا» الشرق أبرز ملامح خطة ترامب لغزة

نتنياهو يراها مستقبلا مختلفا يغير التاريخ

واشنطن ـ وكالات: كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن بعض ملامح خطته لقطاع غزَّة، الذي دمره العدوان الإسرائيلي على مدار أكثر من 15 شهرًا حيث أعلن ترامب أن الولايات المتحدة «ستتولى السيطرة على قطاع غزَّة وتمتلكه»، وذلك بعد إصراره على تنفيذ مقترحه بتهجير الفلسطينيين منه نحو مصر والأردن أو دول أخرى.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن «الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزَّة وسنقوم بعمل هناك أيضًا. سوف نمتلكه. سنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة والأسلحة الأخرى الخطيرة في هذا الموقع».

وأضاف: «سنسوي الموقع بالأرض ونوجد تنمية اقتصادية».

واعتبر الرئيس الأميركي أن «السبب الوحيد لرغبة سكان غزَّة في العودة هو أنه ليس لديهم بديل».

وتعهد ترامب بالعمل على «توفير فرص عمل وإسكان لسكان المنطقة».

وتركز حديث ترامب على عدة محاور فيما يخص قطاع غزَّة، هي التهجير رغم تكرار الرفض المصري والأردني لهذه الفكرة، وكذلك التهديد حيث لم يكن إصرار ترامب على تهجير سكان غزَّة سلميًّا بشكل كامل، فقد هدد باللجوء إلى العنف في حال لم تنفذ خطته والتملك حيث

أكد أنه يتطلع إلى «ملكية أميركية طويلة الأمد» لقطاع غزَّة واعتبر ترامب أن غزَّة يمكن أن تصبح «ريفييرا الشرق الأوسط». كما أضاف أنه «يتصور أن يعيش أناس من جميع أنحاء العالم في غزَّة» بعد خطته.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث اعتبر أن خطة ترامب بشأن غزَّة «قد تغير التاريخ. ترامب يرى مستقبلًا مختلفًا لغزَّة».

وأشاد بالرئيس الأميركي، ووصفه بأنه «أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق».

وقال نتنياهو للصحافيين بعد الاجتماع في واشنطن: «قلت هذا من قبل وسأقوله مجددًا: أنت أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق في البيت الأبيض. لهذا السبب فإن شعب إسرائيل يكن لك هذا القدر الهائل من الاحترام».