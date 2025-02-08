السعودية: لا علاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية

الرياض ـ وكالات: شددت المملكة العربية السعودية على أن موقفها من قيام الدولة الفلسطينية «موقف راسخ وثابت ولا يتزعزع»، وأن هذا الموقف الثابت «ليس محل تفاوض أو مزايدات».

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية السعودية، في الساعات الأولى من صباح أمس أكد أن «موقف السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع».

وأضاف البيان أن «الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال، خلال الخطاب الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى بتاريخ 18 سبتمبر 2024، حيث شدد على أن السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك».