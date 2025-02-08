نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعلن نيته فرض رسوم جمركية إضافية الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة نيته الكشف مزيد من الرسوم الجمركية الجديدة خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شيجرو إيشيبا في البيت الأبيض، حيث أشار ترامب إلى أن الإعلان الرسمي سيتم يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وردا على سؤال حول الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من اليابان، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق تعامل عادل مع الدول الأخرى.

وأضاف: "نريد تجارة متبادلة عادلة، حيث يتم التعامل معنا على قدم المساواة. نحن لا نطلب أكثر أو أقل من ذلك".

ووفقا له فإن هذه الخطوة تعتبر الطريقة العادلة للتعامل مع الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن الدول الأخرى تفرض رسوما على المنتجات الأمريكية، وبالتالي فإن الولايات المتحدة ستفرض رسوما مماثلة.

وقال: "إنها طريقة متوازنة ولا تضر بأحد".

وتجدر الإشارة إلى ترامب لم يوضح الدول التي ستستهدفها هذه الرسوم الجمركية الجديدة، كما لم تتم مناقشة الموضوع بشكل مفصل خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني.

وقال ترامب في وقت سابق إنه سيفرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي، مبررا ذلك بالإجراءات الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية والعجز التجاري الكبير في السلع.

ولم يقدم تفاصيل حول موعد تنفيذ هذه الإجراءات أو ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يمكنه التفاوض للحصول على إعفاء، كما فعلت كندا والمكسيك.