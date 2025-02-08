العالم اليوم - آيفون.. تطبيق متاح للجميع يتيح لك إرسال "رسائل سرية"

انتم الان تتابعون خبر آيفون.. تطبيق متاح للجميع يتيح لك إرسال "رسائل سرية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 فبراير 2025 03:28 مساءً - كشف موقع "سي نيت" عن طريقة مميزة لإرسال "الرسائل السرية" على هاتف آيفون، باستخدام تطبيق يمتلكه الجميع.

وقال الموقع إن تطبيق Notes الذي يأتي مع نظام iOS يعتبر "سلاحا سريا" للمحادثات الخاصة.

كيف تبدأ بالعملية؟

على جهاز آيفون الخاص بك، قم بتشغيل تطبيق Notes، أو "الملاحظات" كما يعرف باللغة العربية.

اضغط على زر "إنشاء" في أسفل اليمين لإنشاء ملاحظة جديدة. بعد ذلك، اكتب أي شيء في الملاحظة للاحتفاظ بها.

اضبط خيارات مشاركة ملاحظتك لإضافة "متعاونين".

بمجرد أن تصبح ملاحظتك جاهزة للنشر، يمكنك البدء في عملية إضافة شخص آخر كمتعاون، مما يعني أنه يمكنه قراءة وتحرير كل ما هو موجود في الملاحظة.

للبدء، اضغط على زر المزيد في الجزء العلوي الأيمن، ثم اضغط على "مشاركة الملاحظة".

الآن اضغط على "خيارات المشاركة" وتأكد من تحديد خيار "يمكن إجراء التغييرات" ضمن "الإذن".

أضف أشخاصا وشارك الرابط

بعد ذلك، اختر طريقة لمشاركة الملاحظة: يمكنك إرسالها عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد.

في الجزء العلوي من صفحة "نسخ الرابط"، أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف الشخص الذي تريد منه الوصول إلى الملاحظة.

إرسال رسائل سرية باستخدام الملاحظات

يجب على الشخص الموجود على الطرف المتلقي الآن فتح رابط الملاحظة وقبول الدعوة. إذا وافق، فستتم إعادة توجيههم إلى تطبيق Notes وإلى الملاحظة التعاونية التي أنشأتها للتو.

للتواصل، ما عليك سوى كتابة شيء ما في الملاحظة، وسيتمكن الشخص الآخر من رؤيته مباشرة دون الحاجة إلى الضغط على "إرسال". وسيتلقون أيضا إشعارا في أي وقت يتم فيه تغيير الملاحظة.