نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصر تدين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، بيانا صحفيا، تعبر فيه عن رفضها الكامل للتصريحات الإسرائيلية، تجاه المملكة العربية السعودية، واصفية إياها ب "المنفلتة".

وجاء نص البيان كالآتي:

تدين جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات التصريحات غير المسئولة والمرفوضة جملة وتفصيلًا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تحرض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بالسيادة السعودية، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وترفض جمهورية مصر العربية، بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة والتي تمس بأمن المملكة وسيادتها، وتؤكد على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، ويعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه.



بيان مصر بشأن التصريحات المنفلتة تجاه السعودية

وتشدد جمهورية مصر العربية، على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية تعد تجاوزا مستهجنًا وتعديًا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وإفتئاتًا على سيادة المملكة العربية السعودية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقًا لخطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧.

وتؤكد مصر، على وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية بشكل كامل ضد هذه التصريحات المستهترة، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانتها وشجبها بشكل كامل.