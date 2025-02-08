العالم اليوم - ترامب: سنقيم علاقات مع كوريا الشمالية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 فبراير 2025 05:26 صباحاً - شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنه ماض في إقامة علاقة جيدة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال ترامب إن نسج العلاقات الجيدة مع دول العالم، يعود بالنفع على الجميع وليس فقط الولايات المتحدة.

وأضاف: "ستكون لنا علاقة مع كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ أون، كانت لدي علاقة جيدة معه، وقد أوقفت الحرب التي كانت ستنشب في وسط أوضاع سيئة".

وشدد على أنه "من المفيد للجميع أن أقيم علاقة طيبة مع زعيم كوريا الشمالية".

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية قد قالت إن كوريا الشمالية تؤكد أن أسلحتها النووية ليست مخصصة للمفاوضات التي قد تقايضها بالمال بل للاستخدام القتالي ضد أعداء يهددون شعبها والسلام العالمي.

وكان ترامب قد قال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الشهر الماضي، إنه يعتزم السعي للتواصل مع كيم مرة أخرى، وذلك بعد أن كونا علاقة عمل خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

وأشار ترامب في المقابلة إلى أن كيم "يحبه ويتوافق معه جيدا".

جدير بالذكر أن ترامب عقد 3 قمم لم يسبق لها مثيل مع كيم خلال فترة ولايته الأولى وأشاد بعلاقتهما الشخصية، لكن واشنطن فشلت في إحراز تقدم كبير في الجهود الرامية إلى نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية.

ومنذ انهيار القمة الثانية بين كيم وترامب في هانوي عام 2019، تخلّت كوريا الشمالية عن الدبلوماسية وكثّفت جهودها لتطوير الأسلحة ورفضت العروض الأميركية لإجراء محادثات.