العالم اليوم - "جو أنت مطرود".. ترامب يلغي تصريحا أمنيا مهما لبايدن

انتم الان تتابعون خبر "جو أنت مطرود".. ترامب يلغي تصريحا أمنيا مهما لبايدن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 فبراير 2025 03:24 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إلغاء التصريح الممنوح لسلفه جو بايدن والذي يخول الرؤساء السابقين الاطلاع على معلومات حساسة حتى بعد مغادرتهم المنصب.

وقال ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال "نحن نلغي على الفور تصريح جو بايدن ونوقف الإحاطات الاستخبارية اليومية" المقدمة له، مضيفا بأحرف كبيرة "جو، أنت مطرود".

وذكر ترامب أنه اتخذ هذا القرار لأن بايدن فعل الشيء نفسه في عام 2021، حين أشار الديمقراطي إلى "سلوك دونالد ترامب غير المتسق" خلال الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، قبل مغادرته البيت الأبيض مباشرة.

وفي منشوره الجمعة، اعتبر ترامب أن بايدن "لا يمكن الوثوق به" في ما يتعلق بالإحاطات الاستخبارية لأن تقريرا أعدّه مستشار خاص بشأن تعامل الرئيس الديمقراطي مع الوثائق السرية وجد أن بايدن (82 عاما) يعاني "ضعف الذاكرة".

وكان ترامب قد قال الشهر الماضي إن سلفه بايدن ترك له رسالة "لطيفة وملهمة" داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، في استمرار لتقليد يوم التنصيب.

وأضاف ترامب لصحفيين إنه فتح الرسالة وكان يفكر في إتاحتها للجمهور، مشيرا إلى أن بايدن نصحه بالاستمتاع بفترة ولايته وأكد على أهمية المنصب.

ووصف ترامب الرسالة قائلا: "إنها لطيفة للغاية.. رسالة ملهمة قليلا. جاء فيها، إلى رقم 47 استمتع بها (بفترتك الرئاسية). قم بعمل جيد. من المهم للغاية أن تعرف مدى أهمية المنصب"، وفقا لرويترز.

ويعد ترامب أول رئيس يخدم فترتين غير متتاليتين منذ غروفر كليفلاند في أواخر القرن التاسع عشر، وترك رسالة لبايدن عندما تولى منصبه في يناير 2021.