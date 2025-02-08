العالم اليوم - هاجم الخصم بدون كرة..الزمالك يفرض عقوبة مالية على أحد لاعبيه

انتم الان تتابعون خبر هاجم الخصم بدون كرة..الزمالك يفرض عقوبة مالية على أحد لاعبيه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 فبراير 2025 02:22 صباحاً - قرر نادي الزمالك توقيع عقوبة مالية كبيرة على لاعب الوسط ناصر ماهر، وذلك بعدما تعرض للطرد في مواجهة الإسماعيلي التي فاز بها الفريق 2- صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري لكرة القدم.

وأعلن عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالنادي، عبر المركز الإعلامي للزمالك، عن قراره بتوقيع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر لاعب الوسط الفريق الأول لكرة القدم بعد تعرضه للطرد للاعتداء على الخصم بدون كرة.

وقال السيد إن العقوبة تم إقرارها وفقا للائحة الفريق بعد طرد اللاعب في مباراة الإسماعيلي، دون أن يذكر قيمتها.

وأضاف أنه يتم تطبيق اللائحة على أي لاعب مخطئ بالفريق دون وجود أي استثناءات.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف الأهلي صاحب المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط خلف بيراميدز المتصدر.