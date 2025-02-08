نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يكلف ماسك بمراجعة نفقات البنتاجون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه كلّف إيلون ماسك الذي عيّنه على رأس وزارة الكفاءة الحكومية، إجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع البالغة ميزانيتها المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.

ولدى سؤاله إن كان القطاع الدفاعي مدرجًا في أجندة ماسك لخفض النفقات، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "أعطيته توجيهات بتفقد التعليم والبنتاغون، أي الجيش. وكما تعلمون، للأسف، ستجدون أمورًا بغاية السوء".

ويقود ماسك جهود ترامب لخفض إنفاق الحكومة الاتحادية، لكن اتهاماته القاسية للوكالة الأمريكية للتنمية، والتي لم يقدم أدلة عليها، أثارت تساؤلات إذا كانت جهوده لتفكيكها وإخضاعها لوزارة الخارجية مدفوعة فقط بأغراض خفض التكاليف.

وقال موظفون في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الاثنين، إن المقر الرئيسي في وسط واشنطن أغلق أبوابه، بعد ساعات من إعلان إيلون ماسك، أن الرئيس دونالد ترامب وافق على إغلاق الوكالة المسؤولة عن المساعدات الخارجية المقدمة من الولايات المتحدة.