نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تحذر من عقبة في انتشال جثامين الرهائن الإسرائيليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت حركة حماس، الجمعة، إن منع إسرائيل إدخال المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة لإزالة أطنان الركام التي خلفتها الحرب، سيعطل انتشال جثث الرهائن الإسرائيليين، الذين يفترض تسليمهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي الحكومي لحماس سلامة معروف في مؤتمر صحافي: "منع إدخال المعدات الثقيلة والآليات اللازمة لرفع 55 مليون طن من الركام يعني عدم القدرة على إخراج جثامين الشهداء، وفتح الشوارع، وسيؤثر بلا شك على قدرة المقاومة على استخراج قتلى الاحتلال من الأسرى، الذين قصفهم من تحت هذا الركام".

وفي وقت سابق، الجمعة، اتهمت حركة حماس، إسرائيل بالمماطلة في تطبيق أجزاء من اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار، داعية الوسطاء لمزيد من الضغط على إسرائيل، غداة موعد تسليم الدفعة الخامسة من الرهائن الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن "الحركة ملتزمة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، إلا أن الاحتلال لا يزال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني، خاصة ما يتعلق بالإيواء والخيام ومعدات رفع الأنقاض، والوقود ومتطلبات الترميم".

ومن المقرر أن تفرج حماس، السبت، عن 3 رهائن إسرائيليين، ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين الحركة وإسرائيل.