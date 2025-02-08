نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يتراجع عن "التطبيق العاجل" لخطته في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه ليس مستعجلاَ في تنفيذ مقترحه بشأن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، وإخلائه من سكانه، لتطوير مشاريع عقارية فيه.

وأضاف ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، أثناء استقباله رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، إنه "لا داعي للعجلة على الإطلاق" في تنفيذ المقترح الذي لقي تنديدًا دوليًا.

وقال ترامب، الخميس، إن إسرائيل ستسلم قطاع غزة للولايات المتحدة بعد انتهاء القتال، ولن تكون هناك حاجة إلى جنود أمريكيين هناك.

وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "ستسلم إسرائيل قطاع غزة للولايات المتحدة عند انتهاء القتال. سيكون الفلسطينيون قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أمانًا وجمالًا، مع منازل جديدة وحديثة، في المنطقة ستتاح لهم الفرصة للعيش بسعادة وأمن وحرية".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع فرق تطوير من أنحاء العالم للتشييد في قطاع غزة.

وأضاف: "أمريكا ستبدأ ببطء وحرص في بناء ما سيصبح أحد أكبر وأروع مشروعات التطوير في غزة".

وأوضح "لن تكون هناك حاجة إلى جنود أمريكيين".