نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المبعوثة الأمريكية: إسرائيل ستفي بجدول الانسحاب من لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس للرئيس اللبناني جوزف عون تهنئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واجتمع عون اليوم الجمعة مع أورتاغوس في قصر بعبدا، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية على موقعها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وأكدت نائبة مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط خلال الاجتماع، بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، على دعم بلادها للبنان وللبنانيين.

وأكّدت أورتاغوس أنّ "حزب الله" لن يكون طرفًا في الحكومة اللبنانية، مضيفة أن الولايات المتحدة تريد إضعاف الحزب في لبنان. وأكدت التزام بلادها بأن تكمل إسرائيل انسحابها في الموعد المحدد في 18 فبراير.

ويشار إلى أن لبنان وإسرائيل توصلتا في نوفمبر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة المبعوث الأمريكي إنذاك آموس هوكستين، يقضي بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وتم تمديده حتى 18 فبراير الحالي.

وتقوم لجنة خماسية تضم الولايات المتحدة وفرنسا وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) ولبنان وإسرائيل على تطبيق الاتفاق.