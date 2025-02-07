نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلين: ألمانيا أكثر الدول الأوروبية تقديما للمساعدات لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن هيبيشترايت أن ألمانيا قدمت إلى كييف مساعدات متنوعة بلغت قيمتها 44 مليار يورو تقريبا (نحو 46 مليار دولار).

وقال هيبيشترايت: "لقد أنفقت ألمانيا ما يقرب من 44 مليار يورو، على المساعدات منذ بداية هذه الحرب، وليس فقط المساعدات العسكرية، بل أيضا المساعدات المالية الأخرى وما أنفقناه على إيواء وإعادة اللاجئين الذين توافدوا إلينا من أوكرانيا، إن 44 مليار يورو هو مبلغ ضخم".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني أن هذا يجعل ألمانيا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث المساعدات لأوكرانيا، مشددا على أن المستشار الألماني أولاف شولتس والحكومة الألمانية أكدا أن هذا الأمر سيستمر على هذا النحو.

ألمانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة. وبموجب اتفاقية ميزانية 2025، ستخصص ألمانيا نحو 4 مليارات ( 4.1 مليار دولار) للدعم العسكري لأوكرانيا، وهو نصف المبلغ الذي ستخصصه في عام 2024. ومع ذلك، لم يوافق البوندستاغ الألماني على الميزانية بعد.

من جهتها أكدت السلطات الروسية مرارا على أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لن يقلل من عزيمة روسيا ولن يغير مسار العملية العسكرية الخاصة.