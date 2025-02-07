نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدانة دولية واسعة للعقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت عشرات الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مجددا، اليوم الجمعة، "دعمها الثابت" للمحكمة الدولية في مواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة عليها.

جاء ذلك في بيان صادر عن 79 دولة عضو في المحكمة بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع أمر تنفيذي بفرض عقوبات ضد موظفي المحكمة بسبب "أفعال غير مشروعة ولا أساس لها من الصحة" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

وأوضح البيان المشترك أن "مثل هذه الإجراءات تزيد من خطورة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم وتهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".

ووقعت على البيان 79 دولة من إجمالي الدول الأعضاء بالمحكمة الدولية البالغ عددها 125 دولة، يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم يسبق لهما الاعتراف بالسلطة القضائية للمحكمة.

وقال البيان إن المحكمة "ركن حيوي من أركان نظام العدالة الدولي"، مضيفا أن العقوبات الأمريكية يمكن أن "تقوض بشدة" التحقيقات الجارية وتؤدي إلى إغلاق مكاتب المحكمة الجنائية الدولية الميدانية.

وفجر اليوم الجمعة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوما بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما اعتبره اضطهادا للولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل.

وقال ترامب في الأمر التنفيذي: "ستفرض الولايات المتحدة عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية والتي قد تشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول وكذلك تعليق دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعملائها وكذلك أفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارا بمصالح الولايات المتحدة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تصرفات المحكمة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل "تشكل سابقة خطيرة" من خلال تعريض موظفي الدولتين "للمضايقة والإساءة والاعتقال المحتمل".

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمبر الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة.