نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: نريد ضمان أمن المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد ضمان أمن الأصول في أوكرانيا، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة.

وقال ترامب: "إنهم يملكون الكثير من الأصول تحت الأرض، في المقام الأول المعادن الأرضية النادرة. ونحن نريد ضمان أمنها".

وأضاف أنه يعتبر من المهم مناقشة مع قيادة أوكرانيا مسألة ضمان أمن المعادن الأرضية النادرة التي أظهرت الولايات المتحدة اهتماما نشطا بها في الآونة الأخيرة.

وأشار الرئيس الأمريكي يوم الاثنين الماضي إلى إنه يتوقع إبرام اتفاق مع كييف، حيث يجب على السلطات الأوكرانية ضمان إمدادات المعادن الأرضية النادرة مقابل الحصول على مساعدة مالية وعسكرية من واشنطن.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي براين هيوز يوم الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة تحتاج إلى المعادن النادرة من أوكرانيا، لتعويض الأموال التي أنفقتها على دعمها.