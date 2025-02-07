العالم اليوم - إسرائيل تعتزم إطلاق سراح 183 أسيرا فلسطينيا.. السبت

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعتزم إطلاق سراح 183 أسيرا فلسطينيا.. السبت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 09:24 مساءً - تعتزم إسرائيل الإفراج، يوم السبت، عن 183 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا، مقابل المختطفين الإسرائيليين الثلاثة، على ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

ومن بين الـ 183 أسيرا، 111 فلسطينيا من غزة اعتقلوا خلال الحرب، و18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، وفق المصدر.

على الجانب الآخر، قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، الجمعة، إنه من المقرر أن تفرج إسرائيل السبت عن 183 أسيرا فلسطينيا، 18 منهم محكومون بالمؤبد ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة التبادل.

وفي وقت سابق الجمعة، كشفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء 3 أسرى إسرائيليين ستفرج عنهم السبت، ضمن صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، تسلمه رسميا قائمة أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم من غزة يوم السبت.

وذكر البيان، أن غال هيرش منسق شؤون الأسرى الإسرائيليين بغزة قد أبلغ بدوره عائلات المحتجزين الثلاثة بقرار الإفراج عنهم.

وعند إتمام تسليم هذه الدفعة، وهي الخامسة من تبادل الأسرى منذ 19 يناير الماضي، تكون حركة حماس سلمت 16 إسرائيليا، إضافة إلى 5 تايلنديين ضمن صفقة التبادل الحالية، التي تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين.

ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، تعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم نحو 600 محكومون بالمؤبد.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس و إسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.