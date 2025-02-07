العالم اليوم - خاتم نائبة مبعوث ترامب يثير الجدل في لبنان.. ما القصة؟

انتم الان تتابعون خبر خاتم نائبة مبعوث ترامب يثير الجدل في لبنان.. ما القصة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 09:24 مساءً - أثارت صورة لنائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، وهي ترتدي خاتما عليه نجمة داوود خلال زيارتها إلى لبنان، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء صورة خاتم مورغان وعليه نجمة داوود، وذلك أثناء مصافحتها للرئيس اللبناني، جوزيف عون، في العاصمة بيروت.

وقد اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ظهور الخاتم في لقاء رسمي قد يكون له دلالات سياسية خاصة في هذا التوقيت وفي ظل التوترات المستمرة في المنطقة.

وتعتبر أورغاتوس، التي تنحدر من أصل يهودي، أول مسؤول رفيع في إدارة ترامب يزور لبنان في ظل الهدنة الموقعة بين إسرائيل وحزب الله.

من جانب آخر، أكدت أورتاغوس، عقب لقائها عون في القصر الرئاسي، معارضة بلادها مشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية، مشددة على أن عهد حزب الله في "ترهيب" اللبنانيين "انتهى".

وقالت المسؤولة الأميركية ردا على سؤال صحافي عن دور حزب الله في الحكومة المقبلة، "وضعنا في الولايات المتحدة خطوطا حمراء واضحة، تمنعهم من ترهيب الشعب اللبناني، بما في ذلك عبر مشاركتهم في الحكومة" المقبلة.

وأضافت "لقد بدأت نهاية عهد حزب الله في الترهيب في لبنان وحول العالم. لقد انتهى".

ورأت أورتاغوس التي وصلت الخميس إلى بيروت في أول زيارة خارجية منذ توليها مهامها في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن إسرائيل "هزمت" حزب الله.

وقالت "نحن ممتنون لحليفتنا اسرائيل على هزيمة حزب الله"، مشيرة إلى ضغوط يفرضها ترامب راهنا على إيران "حتى لا تتمكن من تمويل وكلائها الإرهابيين في المنطقة"، وبينهم حزب الله الذي تعد طهران داعمته الرئيسية.