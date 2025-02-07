العالم اليوم - الرومانسية لها ثمن .. كيف يؤثر إشعال الشموع على الدماغ؟

انتم الان تتابعون خبر الرومانسية لها ثمن .. كيف يؤثر إشعال الشموع على الدماغ؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 09:24 مساءً - كشفت دراسة حديثة عن مخاطر صحية مقلقة وآثار غير متوقعة لاستخدام الشموع العطرية أو شموع كعك أعياد الميلاد داخل المنزل.

ووفقا للبحث الذي أجري على 26 شخصا، تبين أن دخان الشموع يمكن أن يؤثر سلبا على قدرة الدماغ على التركيز، خاصة في بيئات غير مهواة جيدا.

نتائج الدراسة

وجاءت هذه النتائج من تجربة شملت المتطوعين في غرفة تم إشعال شمعة فيها لمدة ساعة، ثم تم إجراء نفس التجربة في غرفة ذات هواء نقي في يوم آخر. وقبل وبعد دخول الغرفة، خضع المشاركون لاختبارات قياس التركيز والقدرة على تجاهل المشتتات.

وأظهرت النتائج أن أداء المشاركين في اختبار "الانتباه الانتقائي" وهو القدرة على التركيز على هدف معين وتجاهل المشتتات، تراجع بشكل ملحوظ بعد استنشاق دخان الشموع لمدة ساعة، وكانت ردودهم أبطأ عند التفاعل مع صور متعددة، مقارنة مع الأوقات التي كانوا فيها في بيئة نظيفة.

والدراسة، التي نشرت في مجلة "ناتور كومينيكيشن"، تسلط الضوء على تأثيرات قصيرة المدى للتلوث الهوائي على الأداء العقلي.

التأثير على الوظائف المعرفية

وقد أشار الدكتور توماس فاهيرتي، أحد مؤلفي الدراسة من جامعة برمنغهام، إلى أن "دراستنا تقدم دليلا قويا على أن التعرض القصير للتلوث الهوائي يمكن أن يؤثر سلبا على الوظائف المعرفية الأساسية".

وأضاف فاهيرتي: "رغم أن الدراسة ركزت على تأثير الشموع كمثال على التلوث الداخلي، إلا أن الرسالة الأوسع هي أهمية تهوية الأماكن المغلقة".

وعلى الرغم من عدم وجود تأثيرات ملحوظة على الذاكرة العاملة، فقد لاحظ الباحثون تدهورا في قدرة الأشخاص على تحديد العواطف في الوجوه، مما يعزز الفكرة القائلة بأن التلوث قد يؤثر على قدرة الدماغ على قراءة العواطف.

ووفقا للخبراء، فقد تكون هذه التأثيرات نتيجة لتحفيز الالتهابات في الجسم بسبب التلوث، ما يؤثر بدوره على الدماغ، كما يمكن للجزيئات الدقيقة الملوثة أن تدخل إلى مجرى الدم عبر الرئتين، مما يجعلها قادرة على عبور الحاجز الدماغي.