أبو عبيدة يعلن أسماء 3 أسرى إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم السبت

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة اليوم الخميس، الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين يوم غد السبت في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

ووفقا للناطق العسكري فإن الأسرى الإسرائيليين هم "الياهو داتسون يوسف شرابي واور ابراهم ليشها ليفي واوهاد بن عامي".

ويأتي هذا ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى المبرمة بين إسرائيل وحركة "حماس" في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية استلام الجيش وجهاز الموساد لقائمة أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم السبت. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن تل أبيب استلمت قائمة أسماء الأسرى، وهي تتلاءم مع الاتفاق المبرم.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى، أن 183 أسيرا فلسطينيا بينهم 72 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية و111 أسيرا من غزة سيتحررون السبت.

وجاء عنه "بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى، سيتم الإفراج غدا السبت وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، عن 18 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و54 أسيرا من الأحكام العالية، و111 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر".

يأتي ذلك بعد أن ادعت تقارير إسرائيلية أن حماس تماطل في إرسال قائمة بأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم السبت، فيما اعتبر مسؤولون إسرائيليون ذلك "خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وقال الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، إنه "استمرارا للمماطلة من جانب حركة حماس في إرسال قائمة بأسماء المختطفين، فإن رئيس الحكومة نتنياهو يرى بخطورة إلى أي خرق للاتفاق".

وحتى الآن سلمت الفصائل الفلسطينية 13 أسيرا ومحتجزا إسرائيليا و5 عمال تايلانديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقابل تحرير مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.