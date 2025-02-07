تظاهرة أمام السفارة الأمريكية في لندن رفضًا لتهجير الفلسطينيين

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أحمد جودة - القاهرة - تظاهر عشرات المواطنين أمام السفارة الأمريكية في لندن رفضًا لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وأكد أحد المتظاهرين في تصريحات إعلامية، أن القضية الفلسطينية ستبقي ولن يستلم أبدًا، مشددًا على أن مصر لن تسمح أبدًا بتصفية القضية الفلسطينية.

تظاهرات حاشدة في الأردن احتجاجا على تهجير الفلسطينيين

شهدت العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، مسيرات شعبية ووقفات احتجاجية في محيط السفارة الأمريكية وفي وسط المدينة، وذلك رفضا لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر.

وخلال الوقفات الاحتجاجية، أكد المشاركون رفضهم القاطع لأي محاولات لتوطين الفلسطينيين خارج أراضيهم، معتبرين ذلك جزءا من "مؤامرة الوطن البديل" وتهويد القدس.

كما طالب المشاركون بالوقفات الاحتجاجية والمسيرات الشعبية، بالمحافظة على هوية الدولة الأردنية والمجتمع الأردني.

ويتهم المشاركون بالاحتجاجات، الإدارة الأمريكية بالانحياز لإسرائيل في "دعم مخططاتها التوسيعة على حساب اغتيال القضية الفلسطينية وحق العودة وزعزة استقرار وأمن الأردن".