نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تحذر حماس من تأخير تسليم "الدفعة الخامسة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع مسؤولون إسرائيليون أن تؤخر حماس تسليم الرهائن الإسرائيليين، المقرر الإفراج عنهم، غدًا السبت، بسبب اتهامات لإسرائيل بالمماطلة في تنفيذ "البروتوكول الإنساني" من اتفاق التهدئة، ووقف إطلاق النار.

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع "والا" إن "التأخير هو إشارة من حماس تهدف إلى إظهار عدم رضاها عن تنفيذ بعض البنود المتعلقة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، وأبلغت إسرائيل حماس بأنها تلتزم بجميع شروط الصفقة، وسيكون هذا انتهاكًا من جانب حماس، ولا مبرر له".

وأضاف الموقع: "يقدر مسؤولون إسرائيليون أن تأخير حماس تسليم قائمة أسماء الرهائن الثلاثة المقرر إطلاق سراحهم السبت، لكنها لن توقف عملية الإفراج"