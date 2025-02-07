نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى من عائلة واحدة بانفجار منزل فخخته القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT بسقوط قتلى من عائلة واحدة بينهم أطفال في بلدة طيرحرفا جنوب لبنان، بعد أن انفجر منزل كانت قد فخخته القوات الإسرائيلية قبل انسحابها من البلدة.

وحسب المعلومات فإن الانفجار في بلدة طيرحرفا في قضاء صور، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص مدنيين، هم الأب وبناته الثلاث.

وتحدثت المعلومات أن المستهدف بالانفجار داخل المنزل هو مسؤول في "حزب الله" يدعى عباس حيدر.