نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسيرات شعبية في الأردن رفضا لدعوات تهجير الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، مسيرات شعبية ووقفات احتجاجية في محيط السفارة الأمريكية وفي وسط المدينة، وذلك رفضا لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر.

وخلال الوقفات الاحتجاجية، أكد المشاركون رفضهم القاطع لأي محاولات لتوطين الفلسطينيين خارج أراضيهم، معتبرين ذلك جزءا من "مؤامرة الوطن البديل" وتهويد القدس.

كما طالب المشاركون بالوقفات الاحتجاجية والمسيرات الشعبية، بالمحافظة على هوية الدولة الأردنية والمجتمع الأردني.

ويتهم المشاركون بالاحتجاجات، الإدارة الأمريكية بالانحياز لإسرائيل في "دعم مخططاتها التوسيعة على حساب اغتيال القضية الفلسطينية وحق العودة وزعزة استقرار وأمن الأردن".

وجاءت هذه التحركات الشعبية في ظل تصاعد المخاوف من مخططات أمريكية وإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة في أعقاب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سيطرة بلاده على قطاع غزة وتهجير سكانه إلى دول مجاورة.

حيث كشف ترامب مساء الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، مما أثار ردودا إقليمية ودولية واسعة من حلفاء وخصوم الولايات المتحدة الذين أجمعوا على دعمهم لـ "حل الدولتين".