العالم اليوم - جيشا أميركا وإسرائيل يبحثان "التهديدات في الشرق الأوسط"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 05:31 مساءً - أجرى قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلّا، خلال الأسبوع الحالي في إسرائيل محادثات مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، شملت "الوضع الاستراتيجي الإقليمي"، على ما ذكر الجيش الإسرائيلي الجمعة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن "قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) الجنرال مايكل إريك كوريلا وصل إلى إسرائيل، الأربعاء، كضيف رسمي لرئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي هيرتسي هاليفي".

وأضاف أنه: "خلال الزيارة، أجرى القادة نقاشا مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، ركز على تقييم الوضع الاستراتيجي الإقليمي، وفحص مسارات العمل لمواصلة التعامل مع التهديدات في الشرق الأوسط من خلال التعاون العسكري".

وبين أنه جرت مناقشة "مختلف السيناريوهات المحتملة على الجبهات القريبة والبعيدة، بهدف تعزيز الجاهزية التشغيلية لأي تطور".

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تعتبر "علاقتها وتعاونها مع الجيش الأميركي ذات أهمية ودلالة كبيرتين وستواصل تعزيزها".