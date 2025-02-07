نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تستخدم الطائرات المسيّرة لتدمير القوارب الانتحارية الأوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن روسيا بدأت باستخدام الطائرات المسيرة لتدمير القوارب الانتحارية الأوكرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الروسية نشرت مؤخرا مقطع فيديو يظهر تدمير قارب انتحاري أوكراني من نوع Magura في البحر الأسود، بواسطة صاروخ موجه بالليزر من نوع TKB-1030، أطلقته طائرة مسيرة روسية من نوع "إينوخوديتس".



وتبعا للخبراء فإن مسيرات "إينوخوديتس" الروسية كانت تستخدم صواريخ TKB-1030 سابقا لتدمير المدرعات والدبابات المعادية، وأظهرت هذه الصواريخ كفاءة عالية خلال المعارك.

ونوهت "روسيسكايا غازيتا" إلى أن طائرات "إينوخوديتس" المسيرة الروسية يمكنها التحليق على ارتفاعات عالية لتكون محمية من خطر الصواريخ التي تطلق من المنظومات الصاروخية الأرضية المضادة للأهداف الجوية، كما أن كل طائرة يمكنها حمل 4 صواريخ TKB-1030.

و "إينوخوديتس" هي طائرة استطلاع وهجوم مسيّرة متعددة الوظائف من الفئة المتوسطة، يمكنها الوصول لارتفاع 7500 م، والتحليق لـ 24 ساعة متواصلة، ونقل حمولات قتالية تصل أوزانها إلى 200 كلغ