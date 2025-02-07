نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتغيرات الديموغرافية والاجتماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام العلماء الروس بتطوير نظام يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في منطقة كالوغا الروسية.

وأفادت الخدمة الصحفية بجامعة موسكو الحكومية أن نظاما مماثلا تم تطبيقه في بطرسبورغ أثبت فاعليته.

وقالت الجامعة "إنه تم اختيار منطقة كالوغا من قبل كلية الإدارة الحكومية العليا بجامعة موسكو ومعهد الاقتصاد والرياضيات التابع لأكاديمية العلوم الروسية كمنصة لإنشاء نموذج يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويره بالتعاون مع حكومة المنطقة. ويهدف هذا النموذج إلى التنبؤ بالتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في المنطقة."

يذكر أن النمذجة القائمة على المجتمع يتم تطويرها بشكل نشط على مستوى إدارة الدولة وأجهزة المراقبة والتحليل. وتتيح هذه الطريقة إنشاء نموذج لمجتمع منطقة معينة بناء على البيانات الإحصائية الحقيقية، وذلك للتنبؤ بسيناريوهات تطور العمليات المختلفة.

وقال فاليري ماكاروف مدير كلية الإدارة الحكومية العليا بجامعة موسكو: "أظهرت تجربة تطوير واستخدام النمذجة في منطقتي فولوغدا وبطرسبورغ أنه يمكن للنمذجة القائمة على الذكاء الاصطناعي، بصفها أداة للتنبؤ والتخطيط، أن تعزز إلى حد بعيد فعالية عملية اتخاذ القرارات الإدارية.

وتم تحديد المؤشرات الديموغرافية لتشمل عدد السكان، ومعدل المواليد الإجمالي، ومعدل النمو الطبيعي للسكان، وغيرها. أما مؤشرات العمالة والتوظيف فتشمل القوى العاملة، وعدد العاملين في الاقتصاد، والأجور الحقيقية للعاملين في المنظمات والمؤسسات، ومؤشر إنتاجية العمل، وغيرها. وتم حساب هذه المؤشرات على مستوى القطاعات الصناعية والاجتماعية وكذلك على مستوى المنطقة بأكملها (المقاطعة، المدينة، حسب المعلومات المتاحة).

وقالت الخدمة الصحفية لجامعة موسكو إن إعداد هذا النموذج يؤكد سعي منطقة كالوغا لتبني التقنيات المتقدمة في الإدارة، ويمكن أن يكون خطوة مهمة على طريق تطوير الإدارة الحكومية الرقمية في روسيا.

يذكر أن إعداد نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بالتنمية الاجتماعية الديمغرافية لمنطقة كالوغا الروسية تم بمشاركة جامعة موسكو الحكومية وأخصائيين في معهد الاقتصاد والرياضيات التابع لأكاديمية العلوم الروسية