نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك وتكشف حصاد آخر أسبوع للعملية الخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن مجموعة قوات "الوسط" حررت بلدة دروجبا في دونيتسك، لتصبح ثالث بلدة حررتها وحدات المجموعة خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في التقرير الأسبوعي للدفاع الروسية، الذي أوضح أن إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" خلال الأسبوع بلغ نحو 3720 جنديا.

وقالت الدفاع الروسية إن الوزير أندريه بيلاوسوف "شكر قيادة وأفراد فوج البنادق المنفصل رقم 109 على تنفيذهم المهام القتالية بنجاح أثناء تحرير بلدة دروجبا في دونيتسك".

وذكرت الدقاع الروسية في تقريرها أنه في الفترة من 1 إلى فبراير، شنت القوات الروسية 8 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة ضاربة، أصابت مرافق البنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

كما تم استهداف بنية تحتية للمطارات العسكرية وأماكن لتجميع وتخزين والطائرات المسيرة الضاربة وإعدادها لاستخدام وتدريب مشغلي الطائرات المسيرة وأخصائيي الحرب الإلكترونية، إضافة إلى مستودعات للذخيرة والوقود ومواد التشحيم تابعة للقوات الأوكرانية، وكذلك نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية.

وأكد التقرير إحباط محاولة هجوم مضاد قام بها الجيش الأوكراني في اتجاه بلدتي تشيركاسكايا كونوبيلكا وأولانوك في مقاطعة كورسك، مشيرا إلى أنه تم صد ما مجموعه ثماني موجات من الهجمات.

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وحسب التقرير، فقد خسرت القوات الأوكرانية ما مجموعه نحو 10435 عسكريا في كافة المحاور خلال الأسبوع الماضي، بينها 2020 في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، و1835 في منطقة مسؤولية قوات "الغرب"، و1510 في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب"، و955 في منطقة مسؤولية قوات "الشرق"، إضافة إلى 395 في منطقة مسؤوولية قوات "دنيبر".

ومن أبرز النقاط الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

إسقاط طائر "سو-27" تابعة سلاح الجو الأوكراني

تدمير صاروخ "نيبتون" موجه بعيد المدى، و6 قنابل جوية Hammer فرنسية الصنع، و41 صاروخا من نظام HIMARS أمريكي الصنع، و630 طائرة مسيرة

استسلام 19 عسكريا أوكرانيا على خط التماس القتالي

مجموع ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 653 طائرة و283 مروحية و42617 طائرة مسيرة و592 منظومة صواريخ دفاع جوي و21242 دبابة ومدرعة أخرى، و1514 راجمة صواريخ، و21326 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و31384 مركبة عسكرية خاصة