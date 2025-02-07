نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تزيد استيراد الذهب لأول مرة منذ يونيو 2021 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تفيد معطيات الإحصائية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ضاعفت وارداتها الشهرية من الذهب منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بقيمة تجاوزت ملياري دولار لأول مرة منذ يونيو 2021.

وزادت الولايات المتحدة مشترياتها من الذهب بشكل حاد في نوفمبر من العام الماضي ــ بمقدار الضعف بالنسبة للقيمة الشهرية المتوسطة للأشهر العشرة السابقة.

وعلى أساس شهري وسنوي، تضاعفت مشتريات الولايات المتحدة كذلك تقريبا إلى 2.16 مليار دولار. وبذلك أصبحت مشترياتها من الذهب في نوفمبر الأعلى منذ يونيو 2021، متجاوزة حاجز ملياري دولار للمرة الأولى خلال هذه الفترة.

واستمر هذا الاتجاه في ديسمبر: وخلال الشهر المذكور، استوردت الولايات المتحدة كميات من الذهب بقيمة 3.19 مليار دولار ــ أي ما يزيد بواقع 1.5 مرة عن أرقام نوفمبر، وما يزيد بواقع 2.5 مرة عن مؤشر العام الماضي. وسجلت واردات ديسمبر أعلى مستوى لها منذ يوليو 2020، عندما بلغت 3.74 مليار دولار.

وارتفعت أحجام مشتريات الولايات المتحدة من الذهب من حيث المستوى المادي في نوفمبر، حيث تضاعفت تقريبا إلى مستوى أقصى قدره 27 طنا منذ أبريل 2023. وفي شهر ديسمبر، ارتفعت المشتريات بمقدار 1.4 مرة أخرى - إلى الحد الأقصى منذ يوليو 2020 عند 38.1 طن.

وبالنسبة لعام 2024 بأكمله، بلغت مشتريات الذهب الأمريكية 15.94 مليار دولار، بزيادة قدرها 6% مقارنة بعام 2023. وعلى المستوى المادي بلغت الواردات 220.2 طن.

واشترت الولايات المتحدة أكبر كمية من الذهب من كندا - 4.53 مليار دولار، والمكسيك - 2.6 مليار دولار، وسويسرا - 2 مليار دولار، وكولومبيا - 1.84 مليار دولار، وأستراليا - 1.07 مليار دولار