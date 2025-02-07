العالم اليوم - فيديو.. انفجار يقتلع الأرض في عملية اغتيال نصر الله

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 02:19 مساءً - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله.

الفيديو يظهر انفجارا هائلا هز الأرض واقتلع أجزاء منها قبل أن تشتعل النار في المنطقة.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت قد كشف بالتفصيل، كواليس اغتيال حسن نصر الله، وذلك مقابلة تلفزيونية مطولة مع القناة 12 الإسرائيلية.

وقال غالانت في أول مقابلة تلفزيونية يجريها منذ نحو عامين، إنه قرر مضاعفة كمية الذخيرة التي استخدمت في الهجوم، كما طالب بتعجيله قبل أن يغادر نصر الله موقعه.

وقتل نصر الله في 27 سبتمبر 2024، إثر غارة جوية إسرائيلية عنيفة على مقر لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال غالانت: "العملية نفذت يوم جمعة، ويوم الأحد السابق له عرض عليّ رئيس الأركان وقائد القوات الجوية عملية تصفية نصر الله، وأخبراني عن موقعه وغير ذلك".

وأضاف: "سألتهما عن فرص النجاح. الإجابة التي حصلت عليها كانت 90 بالمئة. سألتهما كم طنا من المتفجرات تخططان لإسقاطها عليه، قالا 40 طنا. فقلت لهما: بل استعملا 80 طنا. ضاعفا كمية المتفجرات لنصل إلى نسبة نجاح 99 بالمئة".